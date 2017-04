Dann eben JEFTA: Freihandelsabkommen zwischen EU und Japan

Unfassbar: Schon wieder wird in geschlossenen Hinterzimmern über uns verhandelt. So will die Regierung Proteste verhindern.

TTIP und CETA sind der Bevölkerung allmählich ein Begriff. Doch von JEFTA dürften bisher nur sehr wenige gehört haben. Dabei wird das „Japan-EU-Free-Trade-Agreement“ klammheimlich schon seit 4 Jahren verhandelt – und steht den drohenden Problemen von TTIP (Abkommen mit den USA) und CETA (Abkommen mit Kanada) in nichts nach. Offizielle Informationen über die Verhandlungen gibt es natürlich nicht. Das deutsche Wirtschaftsministerium redete sich mit den Worten heraus: „Die Transparenzmachung der.....