Theresa May hat den Brexit-Nachbrenner gezündet

Das menschenfeindliche EU-System hat seit dem bekundeten Volkswillen der Briten, aus dem Unterdrückungs-Block auszutreten, nichts unversucht gelassen, einen Austritt nach Bleibe-Kriterien zu gestalten. Einerseits die verzweifelt dummen Drohungen von Merkel + Co, England vom Handel in Europa ausschließen zu wollen, andererseits Merkels Handlanger in Britannien, die tagtäglich in den Medien hämmerten, die Briten seien über die Konsequenzen des Brexit getäuscht worden. Entsprechend waren die Angriffe im Unterhaus gegen Theresa May. Doch mit ihrer gestrigen Entscheidung, die Briten am 8. Juni wählen zu lassen, nimmt Theresa May dieser Welt-Gang den Wind aus den Segeln, denn die BrexitBefürworter sind seit dem denkwürdigen 23. Juni 2016 noch viel zahlreicher geworden. Mit dieser vorgezogenen Neuwahl wird, wie bei einem Raketen-Nachbrenner, der „Schub“ des Brexit-......