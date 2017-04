Ist das am Horizont Armageddon? - Paul Craig Roberts

Die Unbekümmertheit der westlichen Welt ist außergewöhnlich. Nicht nur die Amerikaner lassen zu von CNN, MSNBC, NPR, der New York Times und der Washington Post gehirngewaschen zu werden, sondern auch ihre Gegenüber in Europa, Kanada, Australien und Japan, die der, als "die Medien" dargestellten, Kriegspropaganda-Maschine vertrauen. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39573526 Die westlichen "Führer", jene Marionetten am Ende der Fäden mächtiger privater Interessengruppen und des Tiefen Staates, sind ebenso unbesorgt. Trump und seine Amtskollegen in dem amerikanischen Imperium scheinen sich nicht darüber im Klaren zu sein einen Krieg mit Rußland und China provozieren, oder sie sind, anderenfalls, Psychopathen. Der neue Idiot im Weißen Haus hat den alten Idioten ersetzt. Der neue Idiot....

