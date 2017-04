US-Kampfjets F-35A erstmals in Europa stationiert

Die US-Luftwaffe hat laut einer Mitteilung des Europäischen Kommandos der US-Streitkräfte erstmals ihre neuen Bomber der fünften Generation vom Typ „F-35A“ in Großbritannien stationiert.

„Die Präsenz von F-35-Kampfjets bestätigt meine Priorität, die Kampfbereitschaft der Streitkräfte in Europa aufrechtzuerhalten“, wird der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa sowie des United States European Command (USEUCOM), Curtis Scaparrotti, am Samstag in der Mitteilung zitiert.

Zuvor hatte Scaparrotti den US-Kongress aufgefordert, das.....