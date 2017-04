Präsident Hassan Rohani sagte, dass der Name einiger Armeen in der Welt bei den Menschen militärische Einmischungen in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, Völkermord, Terrorismus, und Putschs in Erinnerung rufe, und diese die Ansichten der Menschen und das Gesetz ignorieren.

Am heutigen Dienstagmorgen hat Präsident Rohani am 'Tag der Armee der Islamischen Republik Iran' in Teheran am Mausoleum von Imam Khomeini, dem Gründer der IR Iran, anlässlich dieses Tages gratuliert.....