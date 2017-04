Königliche Blutlinie: (Fast) alle 43 US-Präsidenten sind miteinander verwandt (Videos)

„Die Verwandtschaft kann man sich leider nicht aussuchen“ und „Jeder hat wohl ein schwarzes Schaf in der Familie“, sagte der CDU-Abgeordnete Johannes Steiniger (29), als er erfuhr, dass er mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump (70) verwandt ist.

Allerdings sieht es fast so aus, als ob in der Politik immer dieselbe Verwandtschaft „ausgesucht“ wird, und dass in dieser Verwandtschaft, gelinde gesagt, schwarze Schafe überdurchschnittlich häufig anzutreffen sind (13 elitäre Blutlinien: Die Ursache vielen Elends und Übels auf Erden).

Oder wie ist es sonst zu erklären, dass alle 43 US-Präsidenten (mit nur einer einzigen Ausnahme) alle miteinander verwandt sind, wie ein 12-jähriges Mädchen kürzlich herausgefunden hat?

Seltsam ist auch, dass sogar die beiden US-Präsidentschaftskandidaten – trotz aller (scheinbaren) Differenzen – miteinander verwandt sind, so wie im Fall Donald Trump und Hillary Clinton, und dass Verwandtschaftsbeziehungen bis in höchste politische Ämter auch über Staatsgrenzen hinweg bestehen, indem Hillary Clinton auch mit dem aktuellen......