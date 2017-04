BRD bei jedem Krieg dabei

Frankfurt am Main am Montag: Unter dem Motto »Die Waffen nieder« im Sternmarsch zum Römerberg

Foto: Andreas Arnold/dpa

Der Landessprecher der Partei Die Linke, Schleswig-Holstein, Lorenz Gösta Beutin, wandte sich am Freitag in der Gemeinde Jagel, in der sich der Fliegerhorst Schleswig der Luftwaffe befindet, an seine Zuhörer:

Bei einem Luftangriff auf ein Schulgebäude in Syrien werden 33 Zivilisten getötet. Die Daten für den Angriff sind mutmaßlich von deutschen »Tornados« geliefert worden, die aus Jagel stammen. (…) Viel zu sehr kommt in der öffentlichen Diskussion zu kurz, dass es Deutschland ist, das mitverantwortlich ist, auf vielerlei Arten. Heute, bei unserem Ostermarsch, nenne ich zuvorderst natürlich die Frage des Militär- und Rüstungsstandortes Schleswig-Holstein. Aus Schleswig-Holstein werden Soldatinnen und Soldaten in die Konflikte dieser Welt entsandt (…), aus Eutin nach Mali oder aus Jagel in die Türkei. Von den in Jagel stationierten »Tornados« werden Bilder genutzt für....