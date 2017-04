Tierhaltung Wie billig darf das Poulet sein?

Das ist Zorro. Ein schwarzer Gockel, geschlüpft vor ­anderthalb Jahren in Windisch AG. Aus einem geschenkten Ei. Zorro zwickt die Jacke seines Besitzers, der ihn im Arm hält. Er will auf die Wiese zurück. Fast aufrecht rennt er zum Baum, ­unter dem seine zwei Hühner picken. Allen drei gemeinsam ist der finstere Blick der Shamo, so heisst ihre Rasse.

Shamos gelten als stolz, zäh und kampfeslustig. Zorro ist keine Aus­nahme. Er hat seinen Job im Griff und seine Girls ebenso. Er lotst sie zum Futter, geht mit ihnen sandbaden, er tritt die eine oder andere, falls er ihr nachzurennen.....