Meldung ist bestätigt!

Facebook hat den Nachrichtenblock "Hinter den Kulissen" gesperrt, 10 Minuten nach dem die Seite diese Eilmeldung raus gab !!!! In direktem Zusammenhang mit dieser Meldung --->http://opposition24.com/angeblich-militaerschlag-no…/307917… macht das schon nervös. Ich möchte betonen, dass wir nach genauer Recherche keinerlei Bestätigung finden konnten, dass in Nordkorea Massenevakuierungen statt finden. Es sei allerdings anzumerken, dass es äußerst schwer ist durch Medienzensur auf koreanischen Seiten fündig zu werden. Wir bleiben weiter an der Meldung dran. Update folgt. Danke an Eric Eben für das Sichern des Postings.

Achtung Update 01:40 Uhr: +++MELDUNG IST BESTÄTIGT!!!+++ http://koreajoongangdaily.joins.com/n…/article/article.aspx…

