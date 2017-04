Neuer Angriff auf die Freiheit des Bargelds

Die EU-Kommission möchte gern wissen, was Sie von einem der Projekte der Brüsseler Kommissare halten. Jetzt werden Sie bitte nicht übermütig und hoffen, Ihnen würde irgendeine Form der Mitbestimmung angeboten. Aber immerhin einen Fragebogen dürfen die Bürger der EU-Mitgliedsstaaten noch bis zum 31. Mai 2017 ausfüllen, damit die Brüsseler Obrigkeit erfährt, was die Bürger so denken.

Es geht um nichts Geringeres, als um unser Geld. Die Kommissare stört es, dass viele Europäer immer noch in uneingeschränkter Höhe mit Bargeld hantieren dürfen. Damit entziehen sie sich jedweder Kontrolle, etwaigen Strafzinsen und dem Zugriff der Banken. Wer so frei sein will, der ist verdächtig, denn er hat doch etwas zu verbergen, oder? Bargeld ist schließlich gefährlich und das erklären Ihnen die Beamten der EU-Kommission auch ganz neutral, bevor Sie die erste Frage beantworten dürfen:

Am 2. Februar 2016 veröffentlichte die Kommission eine.....