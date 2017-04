Die 10 größten Armeen der Welt

Politische Krisen gibt es in unserer heutigen Zeit mehr als genug. Ein gutes Beispiel ist der Nahe Osten. Israel startete eine Militäroffensive im Gazastreifen. Bombardiert werden die Ziele in Syrien und Libanon. Die Palästinenser feuern in Richtung Israel ebenfalls heftige Raketen ab. Von Waffenruhe kann derzeit also gar keine Rede sein. Immer wieder wird auch von Attentätern berichtet die sich vom Militär ausgebildet selbst in Sprengen müssen oder wollen. In Syrien herrscht noch immer der Bürgerkrieg und die Menschen löschen sich gegenseitig aus. Terrorgruppen im Irak, wie auch die IS versetzen die Welt in Angst und Schrecken. Es gibt viele Unruhen, Terrorgruppen usw. die es unabwendbar machen, dass jedes Land seine eigene Wehrmacht haben muss. Seit einiger Zeit ist in Deutschland die Wehrpflicht abgesetzt, sodass nur noch diese zum Wehrdienst erscheinen, die mit Leib und Seele das Land verteidigen möchten. Ob diese Entscheidung auch in der Praxis einen guten Zweck verfolgt, werden wir in ein paar Jahren sehen, wenn es eine neue Rangliste zu bestreiten gibt.

Die Anzahl der Unruhen auf der Welt wächst und wächst, sodass man nur noch über diese Vorfälle berichten könnte. Viele Menschen fragen sich deshalb nicht zu unrecht, ob das eigene Land sich im Falle eines Falles ausreichend widersetzen könne. Nachfolgend finden Sie die 10 größten Armen der Welt. Deutschland befindet sich dabei nicht unter den 10 größten Armeen, sondern liegt noch weit hinter Japan, Frankreich und Großbritannien. Das Ranking ist jedoch kein Garant dafür, dass ein Land am sichersten ist und das Andere hohe Sicherheitslücken vorweist. Terrorgruppen sorgen immer wieder dafür, dass die Schwachstellen der Länder aufgezeigt werden. Der 11 September ist zum Beispiel der Beweis dafür, dass auch die USA mit dieser Ausstattung und dem Budget vor Angriffen nicht gefeit sind. Es kann immer und überall zu Angriffen, Terrorakten usw. kommen – auch wenn es sich dabei um die mächtigste Armee der Welt handelt. Sehen wir uns jedoch nun die Platzierungen 10 bis 1 einmal genauer an.

Bangladesch Anzahl der Soldaten: 450.000

