Weltuntergangs-Tresor wurde um ein Archiv erweitert (Video)

In der Arktis wurde am 27. März eine neue Einrichtung eröffnet, in der einige der wichtigsten Dokumente der Menschheit archiviert werden sollen.

Auf der norwegischen Insel Spitzbergen wurde 2008 120 Meter tief im Inneren eines Berges der »Svalbard Global Seed Vault« (zu Deutsch Weltweiter Saatgut-Tresor auf Spitzbergen) errichtet.

Dort, wo einst Kohle abgebaut wurde, lagern seitdem rund 930.000 Samenproben von Nutzpflanzen bei -18 Grad. Sie sind in Plastikboxen verschlossen und sollen nach einer Katastrophe, die bestimmte Sorten zum Aussterben brachte, eine Nachzucht ermöglichen.....