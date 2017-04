Vault 7 war erst der Anfang. Was auf uns zukommt ist riesig!

“If you thought 2016 was a big WikiLeaks year, 2017 will blow you away.” (Wenn du gedacht hast, dass 2016 ein grosses WikiLeaks Jahr war, dann wird dich 2017 weghauen. Dieser Tweet von Julian #Assange verspricht so einiges. Gemäss Dr. Preston James war Vault 7 nur die Spitze des Eisbergs, wenn überhaupt.

Folgendes dürfte im 2017 enthüllt werden:

1. Dass die sich die #CIA mittels Drogenhandel finanziere und mit der selben Klatsche Chaos erzeuge, um die Gesellschaft zu zerstören.

2. Dass die CIA im Ausland geheime Söldnerarmeen betreibe, um Revolutionen und Kriege anzuzetteln. Dazu gehöre auch das Verüben von terroristischen Anschlägen. Diese kriminellen Handlungen dienten primär wirtschaftlichen Zwecken.

3. Dass die CIA im Inland ein satanistisches Pädophilennetzwerk betreibe, um sogenannte MK-Programme (Mind Kontroll auch.....