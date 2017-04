Schreckliche Erinnerungen: Wie gemäßigte Rebellen Kinder massakrierten

Wir werden niemals vergessen, wie die vom Westen unterstützten "gemäßigten Rebellen" sich im syrischen Homs vor einer Schule in die Luft gesprengt und viele unschuldige Kinder mit in den Tod gerissen haben. Und alles im Namen der Freiheit und Demokratie - unterstützt von Obama, Merkel und Erdogan. Westliche Medien wie Spiegel, Bild oder N24 verkauften uns diese Mörder jahrelang auch noch dreist als "Oppositionelle". In anderen Städten haben diese "gemäßigten Terroristen" ebenfalls Muslime, Christen und Kurden massenweise massakriert. Sie verschonten nicht einmal Schulen, Krankenhäusern oder Märkte.

Die syrische Regierung und die Armee haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht sich und seine Bürger gegen den Terrorismus zu verteidigen! Wir hoffen, dass die syrischen Streitkräfte mit Russlands Hilfe alle von Rebellen gehaltenen Städte befreien können und wieder Frieden einkehrt.