Konfliktmineralien, Nahrungsmittelspekulation, Transparenz – Trump dereguliert im Rohstoffsekto

In den letzten Jahren gab es im Rohstoffsektor einige Reformen. Die Obama-Administration erhöhte die Transparenz bei den Zahlungen von Bergbaufirmen und bei Konfliktmineralien. Und auch der Spekulation mit Nahrungsmitteln wollte sie beikommen. Doch der neue US-Präsident Donald Trump zielt darauf ab, diese Reformen auszubremsen oder komplett rückgängig zu machen. Das kann gravierende Auswirkungen haben. Weniger Transparenz bei Zahlungsflüssen befördert Korruption und Steuervermeidung. Die Nahrungsmittelspekulation hat 2007/2008 und erneut 2010/2011 zur Explosion der Preise für Grundnahrungsmittel beigetragen. Weltweit mussten Menschen hungern, weil sie sich kaum noch Nahrungsmittel kaufen konnten. Es kam zu Hungeraufständen und zu den Protesten des arabischen Frühlings. Und die Konfliktmineralien sind in zahlreichen Ländern eine Einnahmequelle von bewaffneten Gruppen. Der Verkauf dieser Mineralien trägt zur Fortführung von bewaffneten Konflikten und zum Elend der Zivilbevölkerung in diesen Regionen bei.

Transparenz-Richtlinie im Rohstoffsektor

Trotz hartnäckiger Lobbyarbeit der US-Öl-Industrie erließ die US-Börsenaufsicht.....