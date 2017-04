Killary empfahl Trump, die Basis zu bomben

Nach ein paar hundert Toten in Jemen und Syrien und andren Ländern, von denen wir nichts wissen, ist Trump auf der Stelle zum großen Staatsmann ernannt worden, seriös und glaubhaft. Und wenn er sich weiterhin so ordentlich aufführt, dann bekommt er vielleicht auch noch einen Nobel -Preis wie die Killer-Könige Kissinger und Obama. Glenn Greenwald schreibt: „In jeder Art Regierung vereint nichts so zuverlässig das Volk hinter dem Führer wie Krieg.“ Nja, im großen und ganzen mag es stimmen, aber wie wir jetzt und zu Beginn des Irak-Krieges gesehen haben, gibt es auch immer einen beträchtlichen Teil des Volkes, der gegen den Krieg ist. Nur wird auf diesen Teil so lange eingeprügelt und auf das Übelste geschimpft, bis er schweigt. Dann können sie brüllen: ‚ALLE STEHEN HINTER UNS!‘

Glenn Greenwald 8. April 2017

