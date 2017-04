„GELD für Waffen tötet“ – Die 86-jährige Friedensaktivistin Louise Schneider sprayte am Dienstagmorgen diesen Slogan an einen Bauzaun vor der Nationalbank in Bern. Sie will mit ihrer Aktion die Investitionen in Rüstungskonzerne anprangern. Prompt kam die Polizei und verhaftete die 86-jährige Friedensaktivistin.

Louise Schneider ist so etwas wie eine Mutterfigur für die GSoA(Gruppe für eine Schweiz ohne Armee).Seit den 1980er-Jahren ist Louise Schneider an Demonstrationen in Bern....