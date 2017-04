Stopp der Investitionen in die Rüstungsindustrie Krieg ist Musik für die Rüstungsindustrie

Die schweizerische Nationalbank, helvetische Banken und Pensionskassen investieren in die Rüstungsindustrie, bekanntlich sogar in Firmen die Atombomben, Streubomben und Personenminen herstellen. Der neue US-Präsident Donald Trump will das Militärbudget der USA jetzt noch massiv aufstocken, und auch die Europäer sollen noch mehr tun für die so genannte «Verteidigung der freien Welt», fordert Trump. Für Aktionäre der Rüstungsindustrie, und das sind auch Schweizer Banken und unsere Pensionskassen, ist die Aufstockung der Militärbudgets Musik. Munition gehört zu den Grundnahrungsmitteln von Kriegen Waffen, Munition, Granaten und Bomben der Rüstungsindustrie aus den Industrieländern kommen im Krieg im Jemen, wie in den Kriegen im Irak, in Syrien, in Somalia, in Libyen und in Afghanistan zum Einsatz. «Munition.....

