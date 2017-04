Russischer Politiker geht von US-Angriff auf Nordkorea in den nächsten Tagen aus. Was weis er was wir nicht wissen! Alexej Puschkov, Vorsitzender des Russischen Föderationsrates für Verteidigungs- und Sicherheitsangelegenheiten - geht von einem US-Angriff gegen Nordkorea in den nächsten Tagen aus, nachdem die USA einen großen Angriffsverband mit einem Flugzeugträger und mehreren Raketenkreuzern vor die Küste Nordkoreas verlegt haben.

