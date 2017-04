Der Anfang vom Ende des US Imperiums - Bereitet euch auf den Einschlag vor

Jeden, den die Götter zerstören wollen, lassen sie erst verrückt werden. Bevor ich zur Hauptsache dieses Artikels komme will ich kurz etwas rekapitulieren, das ich im Januar geschrieben habe. Im Beitrag "Sehr mächtige Menschen in der US Regierung wollen den Krieg - So werden sie ihn verkaufen" schreibe ich:

Wir müssen verstehen, dass jene, die diesen Krieg wollen absolut unnachgiebig sein werden. Das Verkaufen des Krieges wird nicht enden, bis sie genau das bekommen, was sie wollen. Das ist auch, was bei uns kritischen Geistern im Mittelpunkt stehen muss. Wir müssen sorgfältig alle unbewiesenen offiziellen Behauptungen analysieren und uns gegen alle Kriegstreiber wehren, denn wir wissen mit Sicherheit, dass es die Konzernmedien nicht machen werden. Wir müssen darauf vorbereitet sein, unsere Mitbüger über das, was geschieht zu infomieren, damit wir keinen billigen Verkaufstricks mit katastrophalen Konsequenzen zum Opfer fallen. Unglücklicherweise müssen wir auch auf mögliche Aktionen unter falscher Flagge durch den Tiefen Staat vorbereitet sein, falls die aktuelle Verkaufsstrategie auf taube Ohren trifft.

Amerika kann einen weltweiten Krieg eines solchen Ausmaßes nicht gewinnen, wenn er auf falschen Gründen basiert und ohne überwältigende Unterstützung der Öffentlichkeit geführt wird. Diese Unterstützung existiert nicht. Wird dies ausreichend sein, um die Kriegsherren von der Umsetzung ihres teuflischen Planes abzuhalten? Es ist zu früh, um dies zu beurteilen, aber ich weis sicher, dass sollten wir ohne triftigen Grund in eine globale Konfrontation gedrückt werden, dann wird es......