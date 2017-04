Mehrere US-Tomahawk-Raketen verfehlten Ziel – mehrere Kinder sterben

++ Merkel begrüßt US-Raketenschläge gegen Syrien ++

Bei dem Luftangriff der USA auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien sind in umliegenden Dörfern neun Zivilisten getötet worden. Darunter seien vier Kinder, berichtet Reuters unter Berufung auf die staatliche syrischen Nachrichtenagentur Sana. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden. Häuser seien schwer beschädigt worden, heißt es. Offenbar hätten die US-Tomahawks ihre Ziele verfehlt und sind versehentlich in bewohnte Gebiete eingeschlagen.

Insgesamt sollen nur 23 der 59 abgeschossenen Tomahawk-Raketen ihr Ziel getroffen haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande haben trotz fehlendem UN-Mandats die Raketenschläge gegen Zivilisten in Syrien verteidigt. Sie begründeten die völkerrechtswidrigen US-Angriffe mit dem mutmaßlichen Giftgas-Einsatz durch die syrischen Truppen. Via Hinter den Kulissen