Arkansas: Massenhinrichtung

Don Davis – Bruce Ward – Stacey Johnson – Ledelle Lee – Jack Jones, Jr. – Marcel Williams – Jason McGehee – Kenneth Williams. Das sind die Namen der Männer die bei einer Massenhinrichtung innerhalb von 10 Tagen durch den US-Bundesstaat Arkansas, vom 17. bis 27. April 2017, exekutiert werden sollen.

Was soll dieser Wahnsinn? – Der Grund dafür ist unglaublich! – Es liegt daran, dass den Behörden die Hinrichtungsmittel ausgehen, denn bei dem Mittel Midazolam läuft die Haltbarkeit jetzt aus. Was kranken Hirnen zu entspringen scheint, wird wohl nun in Arkansas wahr: 8 Menschen sollen sterben, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum des Giftes sein Ende erreicht. Seit 2005 wurden in Arkansas keine Menschen mehr hingerichtet…