Sascha Lobo und das Giftgas – Ist Realität nur noch eine Meinung?

Sascha Lobo kann es nicht lassen. Der oberste Interneterklärer vom Dienst, der im Nebenjob auch Kolumnist bei SPIEGEL Online ist, hat wieder einmal ein vermeintliches Internetphänomen gefunden, dass er den SPON-Lesern am schrägsten aller möglichen Beispiele näherbringen will. Es geht um „Social Propaganda“. Die macht er nämlich aktuell bei der russischen Reaktion auf den vermeintlichen Giftgasangriff in Syrien und die Verwertung dieser Reaktion durch RT aus. Das ist drollig. Denn die Erklärungen Lobos lassen sich 1:1 auch auf die westlichen Reaktionen und die Berichterstattung westlicher Medien anwenden. Egal wie sehr sich Russia Today und Co. anstrengen – von der Titelseite der BILD prangt stets bereits ein fettes „Ick bün all dor“. Von Jens Berger. Über den Giftgasvorfall von Idlib gibt es in der Tat zwei konkurrierende Erklärungen, die des Westens und die Russlands. Welche Version näher an der Wahrheit ist, ist für einen Journalisten am Schreibtisch in Deutschland freilich unmöglich zu sagen. Und da der Leser schnelle „Wahrheiten“ will.....

