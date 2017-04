Neue Giftgas-Lüge soll endlich den Krieg herbeiführen

Wenige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump sich öffentlich gegen einen Regierungssturz in Syrien ausgesprochen hat, meldeten Agenturen einen Giftgas-Angriff in Syrien. Trump soll wohl in die selbe Falle gelockt werden, wie schon sein Vorgänger Obama. Nur mit viel Glück hat es Obama damals geschafft mit Gesichtsbewahrung einen Krieg gegen Syrien aus dem Weg zu gehen (Putin half Obama, indem er Syrien zwang die Giftgas-Waffen unter internationaler Aufsicht vernichten zu lassen). Da Trump aber ohnehin schon von den Medien pausenlos angegriffen und kritisiert wird, könnte es bei ihm etwas schwieriger werden.

Es scheint im Moment so, als würden die Kriegstreiber und die mit ihnen agierenden Medien weltweit allmählich wieder die Oberhand gewinnen. Die letzten Wochen deuten zumindest stark daraufhin, dass diese Kräfte nicht nur ihre Niederlage in Syriennicht akzeptieren, sondern scheinbar auch auf eine globale Eskalation setzen wollen. Israel, Saudi Arabien und Türkei provozieren immer offener einen Krieg. Die USA, Großbritannien und Frankreich bombardieren immer brutaler Zivilisten in Syrien und Irak. Und gegen Russland könnte der Auftakt von Destabilisierungskampagnen mit Demonstrationen und Anschlägen begonnen haben. Mehr......