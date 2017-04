Nikolai Starikow: Über den Terrorakt in Sankt Petersburg

Übersetzt aus dem russischen von Konstantin E.

Sankt Peterburg, Leningrad – das ist meine Heimatstadt. Deswegen schmerzt die Tragödie, die gerade passiert ist besonders. Ich möchte meine Anteilnahme an die Verwandten der Opfer und Verletzten bekunden. Ich zweifle nicht daran, dass die Schuldigen an dieser Tragödie, ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und nun zum Geschehenen selbst.

Russland ist in das Jahr der Vorwahlen eingetreten. Im Jahr 2018 wird das Staatsoberhaupt gewählt. Das ist der Grund für das Geschehene und auch der Hauptgrund für die anderen innenpolitischen und außenpolitischen Ereignisse in und um unser Land herum.

Wen unser Volk auf dem Posten des Präsidenten sehen will, und wen der Westen nicht als russischen Staatschef sehen will, ist uns sehr wohl bekannt. Das ist Vladimir Putin.

Das Erste, worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken will: Der Terrorakt wurde genau zu dem Zeitpunkt in Petersburg verübt, als Putin sich dort befand. Bis jetzt gab es keine Anschläge in St. Petersburg. Das ist die Geburtsstadt des Präsidenten und während der Explosion befand er sich auch noch dort. Neben anderen möglichen Gründen, ist es auch ein.....