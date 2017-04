Moscheen: Der Klischeereport

Bild: Al-Nour-Moschee

In einer mehrteiligen Fernsehreihe fragt der Journalist Constantin Schreiber nach demokratiefeindlichen Aktivitäten in deutschen Moscheen. Sein Report verrät mehr über die Vorurteile des Autors als über die von Muslimen

Was wird in deutschen Moscheen gepredigt und wie tragen sie zur Integration bei? Diesen Fragen will der ARD-Moscheereport (siehe Spahn: "Wir müssen wissen, was in Moscheen passiert") nachgehen.

Eigentlich wirkt der Autor und Moderator Constantin Schreiber wie gemacht für ein Format wie dieses. Schreiber spricht Arabisch, hat in vielen Ländern des Nahen Ostens gearbeitet. Mit seiner mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Sendung "Marhaba" erarbeitete er sich das Image eines Vermittlers zwischen Flüchtlingen und Deutschen. Im Minenfeld der Islamberichterstattung....