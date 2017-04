Kommerzialisierung und Politisierung. Zur Situation der Medien in der Schweiz

’Systemmedien’, ‚linker Mainstream’, ‚Lügenpresse’ – liebe Leute, ganz ehrlich, darüber müssen wir reden“. Mit diesem Einstieg begann kürzlich die Arena, die reichweitenstärkste Polit-Sendung der Schweiz, und bot Stimmen eine Plattform, die sich gegen die „etablierten“ Medien richten. Wieder einmal wird damit im öffentlichen Diskurs ein Phänomen, das in den USA und Deutschland thematisiert und problematisiert wird, in einen Schweizer Kontext gestellt. Dabei werden Ähnlichkeiten suggeriert, die insofern erstaunen, als in der Schweiz kein Regierungsmitglied die Medien als Feinde des Volkes bezeichnet und keine regelmässigen Demonstrationen stattfinden, auf denen Wutbürger „Halt die Fresse, Lügenpresse“ skandieren. Auch zeigen Umfragen, dass das Vertrauen in die Schweizer Medien weiterhin hoch ist, im Ländervergleich sogar sehr hoch. Viele Schweizer Medien haben denn auch eine gute bis sehr gute Qualität.

Eine ländervergleichende Umfrage zeigt aber auch, dass das Vertrauen in die Medien bei denjenigen Personen geringer ist, die sich selbst an den Rändern des politischen Spektrums verorte, und zwar besonders am rechten Rand. Es ist dieses Misstrauen, das politisch bewirtschaftet wird, in der Schweiz vor allem von der SVP. Sie skandalisiert seit Jahren die „linken Medien“, zu denen „ausser der Weltwoche alle in der Schweiz gehören“ (wie sich zum Beispiel die SVP Herisau kürzlich verlauten liess). Dazu passt, dass sich die SVP in den letzten Jahren gezielt in Nachrichtenmedien eingekauft hat; Meldungen, dass sie im Medienbereich noch weiteren Einfluss sucht und weitere Zeitungen übernehmen oder neu gründen möchte, sorgen dabei regelmässig für.....