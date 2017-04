Der Bock „ARD“ macht sich zum Gärtner. Toll, toller, am verlogensten!

Wenn man unsere lieben Medien beobachtet, dann wird es nie langweilig. Es wird immer toller. Gestern ließ die Tagesschau die „ARD Faktenfinder“ das Licht der Welt erblicken. Sie gehen gegen sogenannte Fakes, also gegen „Halbwahrheiten, Gerüchte, gezielte Falschmeldungen“ vor. Ich wollte schon gratulieren und Tipps dafür geben, wo in den eigenen Reihen der ARD die Urheber von Halbwahrheiten und Falschmeldungen zu suchen sind. Fast überall. Aber der oben zitierte Halbsatz enthält dann noch den Zusatz: „im Netz“. Diese Beschränkung ist allzu schade. Ohne viel Aufwand wären die Herren und Damen aus Hamburg in den eigenen Reihen fündig geworden. Und wir hätten ihnen sogar geholfen. Albrecht Müller. Zunächst: unten finden Sie im Anhang die Meldung der Tagesschau von gestern zum Start der „ARD Faktenfinder“. Ein wirklich putziger Text.

Nun aber mit ein paar Beispielen zur Sache:

Zur aktiven Beteiligung der ARD-Produkte an der Verbreitung von Unwahrheiten, Halbwahrheiten, gezielten Falschmeldungen und Gerüchten

Es gibt jeden Tag neue Beispiele für die gezielten Manipulationen und regelrecht und gezielt geplanten Kampagnen, denen uns die ARD wie auch die anderen etablierten Medien aussetzen. Drei Beispiele: A. ein Beispiel für eine.....