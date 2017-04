Vor achtzehn Jahren: Der Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien: Wer sind die Kriegsverbrecher?

Diese hervorragend recherchierte Artikel beleuchtet die Umstände, Hintergründe und Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der NATO auf das Kosovo und ist für das Verständnis der komplexen derzeitigen geopolitischen Situation bedeutungsvoll. Für den ausführlichen Beitrag sollte genügend Lesezeit eingeplant werden.

Vor achtzehn Jahren begann die NATO in den frühen Morgenstunden des 24. März 1999 mit der Bombardierung der Bundesrepublik Jugoslawien. "Die Operatien erhielt den Code-Namen "Operation Allied Force" (etwa ´Unternehmen Bündnismacht´ / Anm d. Übers.), was laut Nebojša Malić zwar ein kalter und einfallsloser jedoch anschaulicher Deckname war.

Dieser Artikel erschien zuerst im Mai 1999, am Höhepunkt der Bombenangriffe auf Jugoslawien. Die Gründe und Konsequenzen dieses Krieges waren Thema einer umfangreichen medialen Desinformationskampagne, deren Absicht darin bestand die Kriegsverbrechen der NATO und der Vereinigten Staaten (VS) zu vertuschen. Es ist wichtig zu wissen, daß große Teile der "Progressiven Linken" in West-Europa und Nord-Amerika Anteil an dieser Desinformationskampagne hatte, mit welcher die militärische Intervention der NATO als notwendige humanitäre Operation zum.....