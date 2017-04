Laut Westen sind russische Opfer keine

Bei einer Explosion in der Metro von St. Petersburg am Montag wurden 11 Menschen getötet und über 50 verletzt. Die Explosion fand um ca. 15:30 Uhr im 3. Wagen einer Zugkomposition auf der Linie 2 zwischen den Stationen Sennaya Ploshchad und Tekhnologichesky Institut statt. Der Zugführer blieb nicht im Tunnel stehen sondern fuhr zur nächsten Station, wodurch die Passagiere sicherer flüchten konnten, Hilfskräfte besseren Zugang hatten und so vielen Menschen das Leben gerettet wurde. Zuerst möchte ich den Familien der Hinterbliebenen mein tiefst empfundenes Beileid ausdrücken.

