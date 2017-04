EU, Nato, Globalismus, alles liegt in Scherben

Am 31. März unterzeichnete US-Präsident Donald Trump zwei Dekrete zur Überprüfung der globalistischen Handelsabkommen der USA mit dem Ziel, diese aufzukündigen. Das ist der Anfang vom Ende des globalistischen, antimenschlichen Weltsystems. Die globalistischen Abkommen dienen einzig der Ausraubung und Erpressung der arbeitenden Bevölkerungen und ihrer totalen Kontrolle. Wer nicht billig genug schuftet, der verliert seinen Arbeitsplatz an einen noch billigeren Sklavenarbeiter irgendwo oder an einen multikulturellen Eindringling. Und existenzsichernde Fabriken werden planmäßig vernichtet. Nach Unterzeichnung der beiden Handelsdekrete sagte Trump gemäß n-tv: „Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, sind unserem Land tausende Fabriken gestohlen worden. Es ist an der Zeit, diese schlechten Freihandelsverträge zu korrigieren. Von nun an müssen alle, die gegen die Regeln verstoßen, die Konsequenzen tragen. Und es wird sehr harte Konsequenzen.....