Die Grillsaison beginnt, doch war Ihnen bekannt, dass Blut an Holzkohle klebt?

Grillkohle: Kinderarbeit, Umweltzerstörung und Finanzierung von Terrorgruppen! Was für die Terrorgruppe IS der Handel mit Öl, ist für Al-Shabaab der Handel mit Holzkohle. Die Shabab-Miliz nimmt mit dem Export von Holzkohle in die Arabischen Emirate und nach Saudi Arabien mindestens 25 Millionen amerikanische Dollar pro Jahr ein. Und ob der illegale Handel mit Holzkohle auch über Saudi Arabien nach Europa kommt, zeigen wir Ihnen an Beispielen.

Weit über 200 000 Tonnen Grillkohle und –briketts verglühen hierzulande jährlich, aber nur.....