Der ''Brandbrief'' an Kiew ''der es in sich hat''

Nicht aus den Donbassrepubliken nach Kiew versendet, sondern unterschrieben von 99.99 % der Belegschaft eines ukrainischen Betriebes. Die Leute haben die ''Schnautze'' voll von der Kriegspolitik Kiews, von Russophobie und der Verfolgung der Oppositionspolitiker. Sie sagen Poroschenko knallhart und ungeschminkt, was ARD & ZDF seit Jahren den Deutschen vorenthält, welche Regierung durch Merkel & Oppositions-Konsorten in der Ukraine an die Macht geputscht- und am Leben erhalten werden soll, bis der letzte Donbass-Republikenbewohner '' ausgebomt oder verscharrt werden kann.

Es lohnt sich hinzuhören , oder zu lesen, was sie zu sagen haben. Aus vielen Gründen. 2 davon aufgezeigt: 1. Weil man die Menschen verstehen sollte, warum sie ab Juni 2017 an Deutschlands Grenzen stehen werden und ihre EU-Versprechungen einfordern. Und 2. deshalb, weil man den Volksparteienführer dann die Antwort im September in der Wahlurne geben kann.