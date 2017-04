"Al-ha'ir-Gefängnis" zur rehabilitation von Dschihadisten - Fünfsterne-Gefängnis für Terroristen

Klick Bild für Quelle

Das ist kein Luxushotel In Saudi-Arabien, nein hier werden Dschihadisten rehabilitiert. Ein Gefängnis für Terroristen.

Das Gefängnis ist in der nähe von Riad und beherbergt ca. 1000 Gefangene. Es handelt sich hierbei nur um eins der fünf Hochsicherheitsgefängnissen in Saudi-Arabien.

Es verfügt über luxuriöse Zimmer mit eigener Dusche und ein "Queen-Size-Bett"

Das Gefängnis ist umgeben von Wachtürmen und natürlich Wachpersonal mit Gewehren. Es hat auch eine eigenen Besucherraum in dem Insassen drei bis fünf Stunden mit ihrer Frau verbringen dürfen.

Die Luxusgefängnisse stehen in einem merkwürdigen Kontrast zu den unmenschlichen Justiz im Land. Öffentliche Enthauptungen, Amputationen bei Dieben und Auspeitschungen für Homosexualität passt irgendwie nicht zu diesen ausgefallenen Gefängnissen. Gewöhnliche Verbrecher verbüßen ihre Strafe in einem der normalen stickigen Gefängnissen. Pool, Billardtisch, Klimaanlage etc. bleiben für Dschihadisten reserviert.

Der Sprecher des saudischen Innenministers meinte, dass Saudi-Arabien versuche, die Al-Qaida-Kämpfer mit Beratung, Spa-Behandlungen und mit viel Bewegung vom religiösen Extremismus zu erlösen. Man biete den Inhaftierten zwischen den Beratungen und Gesprächen über Religion, die Möglichkeit das Hallenbad, Sauna und einen Fitnessraum zu nutzen, zur Entspannung gebe es auch einen Fernsehsaal.

