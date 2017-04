Warum wir nichts mehr von der italienischen Bankenkrise hören

Für ein Land, das sich am Rande einer gigantischen öffentlichen Schuldenübernahme des von toxischen Krediten heimgesuchten Bankensektors befindet und welches dies womöglich nicht bewerkstelligen kann und damit eine umfassende Finanzkrise auslösen könnte, an der das europäische Finanzsystem untergehen würde, ist die Lage derzeit seltsam ruhig in Italien. Es ist fast so, dass je imminenter die Krise wird, desto weniger hört man davon - da sonst Investoren abgeschreckt werden könnten. Und bald stehen auch Wahlen an.

Ein Artikel aber, der im Finanzteil der italienischen Zeitung Il Sole abgedruckt wurde zeigt, wie ernst die Situation inzwischen ist. Laut neuen Forschungsergebnissen der italienischen Investmentbank Mediobanca haben 144 der knapp 500 italienischen Banken "Texas Verhältnisse", die über 100% liegen. Dieses Texas Verhältnis wird berechnet, indem der Gesamtwert der ausfallenden Kredite einer Bank geteilt wird durch die Bilanzwerte plus Reserven einer Bank - oder wie der amerikanische Geldmanager Steve Eisman es ausdrückt "all das schlechte.....