Schock für Maischberger: von Storch twittert mit Kontext!

Die Berliner AfD-Landesvorsitzende Beatrix von Storch hat sich gestern im Fernsehen wieder blamiert, anscheinend. Sie hatte in der Talkshow von Sandra Maischberger gerade erzählt, dass ihre Partei dagegen sei, sich in die Entscheidungen anderer Länder einzumischen, als ihr die Moderatorin ihr in die Parade fuhr:

Maischberger: Mit Verlaub, Sie haben einen Tweet losgelassen, der klang jetzt auch nicht so fein. Da sagten sie den Südeuropäern, die muss man „zum Sparen zwingen und den Griechen den Marsch blasen“.

Als von Storch sagte, das sei gerade nicht das, was ihre Partei wolle, hielt ihr Maischberger trocken vor: „Das ist Ihr Tweet.“

Von Storch reagierte hilflos, dass da wohl der Kontext fehle, was für Belustigung in der Runde sorgte, vor allem bei.....