Neue Prophezeiungen zur Zukunft Europas - Die Visionen des Martin Zoller

Mit seinem letzten Interview bei Welt im Wandel TV Ende 2015 sorgte der Schweizer Hellseher Martin Zoller für großes Aufsehen. Dabei hatte er unter anderem eine Welle von Terroranschlägen in Europa vorhergesagt - nur kurz vor den Anschlägen in Paris und Brüssel. Nachdem er auch 2015 richtig prophezeit hatte, dass Donald Trump zum neuen US-Präsidenten würde, haben wir uns entschlossen, Martin Zoller erneut in die Sendung zu laden. Im Gespräch mit Robert Fleischer beantwortet er Fragen einiger YouTube-Kommentatoren, spricht über den Ausgang der deutschen Bundestagswahlen und geht auf die Entwicklungen ein, vor denen Europa, die Türkei und die USA in nächster Zeit stehen.

