Ein moderner Datenschutz, der auch durchgesetzt werden kann

Das Recht auf Privatsphäre beinhaltet den Grundsatz, selbst darüber entscheiden zu dürfen, wem wann welche seiner persönlichen Daten zugänglich sein sollen. Seit das geltende Schweizer Datenschutzgesetz vor 25 Jahren in Kraft getreten ist, haben sich die Möglichkeiten in der Datenverarbeitung markant geändert. Der Bundesrat hat eine entsprechende Revision veranlasst. In einer umfangreichen Stellungnahme nimmt die Digitale Gesellschaft Stellung zu den Änderungsplänen.

Das geltende Datenschutzgesetz hat tatsächlich 25 Jahre auf dem Buckel. Es wurde zum Zweck erlassen, die Persönlichkeit und die Grundrechte von Personen zu schützen, über die Daten bearbeitet werden. An der Notwendigkeit dieses Grundrechts hat sich nichts geändert. Ganz im Gegenteil: Im Detail gilt es Vieles neu zu regeln. Insbesondere die Durchsetzung des Rechts war bis anhin nur schwierig möglich.

Noch bis morgen läuft die.....