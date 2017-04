Vor kurzem war hier unter anderem auch über den Tod der englischen Königin, der Queen Elisabeth II., und dessen weitreichende Folgen spekuliert worden. So mancher mag sich gefragt haben, wieso dieses Ableben so große Wellen schlagen könnte, wie von uns angedeutet. Aber was wissen wir denn „sicher“ vom englischen Königshaus? Luckyhans, 2. April 2017 —————————————

Es gab vor einigen Wochen eine kurze Welle, als auf der offiziellen Seite des Buckingham Palace für einige Stunden die Nachricht erschienen war, daß die Queen verstorben sei. Kurz darauf verschwand diese Mitteilung wieder, aber es gibt einen Screenshot davon – falls dieser nicht gephotoshopt ist.

Screenshot

In der offiziellen Mitteilung, die vom Presse-Sekretär der Königin – angeblich auf Bitte von Prinz Charles – veröffentlicht worden war, wird behauptet, daß die Königin Elisabeth II. im Schlaf in Sandringham verstorben sei, nach Erkrankung in den letzten Wochen seit Weihnachten. Oder war das nur ein „Staatsstreich“-Versuch von Prinz Charles?

Aber gehen wir noch ein wenig weiter zurück. Denn dazu ist zu wissen, daß die Queen schon seit Oktober 2016 nicht mehr öffentlich aufgetreten war......