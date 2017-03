USA: Schmusekurs mit Saudi-Arabien und Golfstaaten

Washinton engagiert sich im Jemen-Krieg und liefert wieder schwere Waffen an Bahrain, China baut Stützpunkt in Dschibuti und liefert Kampfdrohnen an Saudi-Arabien

In Washington will man die Bindungen an die Golfstaaten wieder festigen. Dass die Trump-Regierung hier vorsichtig vorgeht, war schon klar geworden, nachdem Saudi-Arabien vom Dekret über Einreiseverbote aus muslimischen Ländern ausgenommen blieb. Schon schnell nach seinem Amtsantritt hatte Trump Ende Januar mit dem saudischen König Salman telefoniert und offiziell festgestellt, dass die Meinung beider über die tiefen strategischen Beziehungen "identisch" gewesen sei.

Es ging auch um die "Stabilität" der Region und die Bekämpfung von Gegner, die sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Damit war nicht Saudi-Arabien gemeint, das in Jemen Krieg führt und in Syrien islamistische Gruppen unterstützt, sondern der Iran. Der gilt.....