Kein Wunder, dass diese Aufnahmen bei uns nicht ausgestrahlt wurden! Scheinbar brach, direkt nach dem Anschlag in London, unter den Einsatzkräften und Verletzen die große Dekadenz aus. So, dass sich die versammelte Belegschaft, samt der angeblichen Verletzten, gemächlich an den, scheinbar sinnlos in der Gegend herumstehenden, Krankenwägen vorbeischlendert und sich dann, in der Lobby des Mariott Hotels einfindet!

Video 2 Min.