Iran: US-Militärs im Persischen Golf sind bewaffnete Räuber

Der iranische Verteidigungsminister hat die US-Militärs im Persischen Golf als bewaffnete Räuber und ignorante Belästiger bezeichnet.

Brigadegeneral Hossein Dehghan hat am Donnerstag in Teheran in Reaktion auf die falschen und Spannung erzeugenden Behauptungen der US-Militärs gesagt: "Ist es akzeptabel, dass bewaffnete Räuber in das Haus von jemandem eindringen und noch erwarten, dass man ihnen den roten Teppich ausbreitet? Das gehört auch zur modernen Ignoranz des 21. Jahrhunderts."

Der iranische Verteidigungsminister fragte außerdem: "Was haben die Amerikaner im Persischen Golf zu tun? Es wäre besser, wenn sie diese.....