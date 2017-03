Hammer, Notebook und Gewehr

Wehrministerin Ursula von der Leyen am 5. April 2016 mit Bundeswehrsoldaten in Gao, Mali Foto: Michael Kappeler/Reuters

»Sicherheit, Frieden und Entwicklung in Afrika« – unter diesem wohltönenden, PR-kompatiblen Titel haben die Bundesministerien für Verteidigung sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Mittwoch in Berlin eine gemeinsame Konferenz durchgeführt. Allgemeines Ziel war es, den Ansatz der sogenannten vernetzten Sicherheit weiter voranzubringen, auf den die Bundesregierung seit Jahren schwört. Er sieht vor, dass nicht nur Militär eingesetzt wird, um die Bevölkerung fremder Staaten unter Kontrolle zu bekommen, sondern dass sämtliche verfügbaren Mittel – Polizei, Geheimdienste, Diplomatie, aber eben auch die Entwicklungspolitik – zur Unterstützung der Streitkräfte.....