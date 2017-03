Gabriels Europastrategie

Wer wissen will, welch reaktionäres Programm sich hinter dem sogenannten „Gerechtigkeitswahlkampf“ des sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Martin Schulz und einer möglichen rot-rot-grünen Bundesregierung verbirgt, sollte den Gastbeitrag von Sigmar Gabriel zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge in der Rheinischen Post lesen. Unter dem Titel „Für ein stärkeres Europa kämpfen“ plädiert der sozialdemokratische Außenminister und frühere SPD-Chef für die innere und äußere Aufrüstung des Kontinents, die Stärkung der „Festung Europa“ und die Fortsetzung der Austeritätspolitik.

Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik sei es an der Zeit, „sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass wir in Europa nicht selbst die Verantwortung für unsere Sicherheit tragen. Der Satz ist richtig, dass Europa endlich erwachsen werden muss“, schreibt Gabriel. Die Partnerschaft mit den USA und die Nato seien „zwar die Grundpfeiler der transatlantischen Gemeinschaft“. Aber die Europäische Union müsse „in der Lage sein, Krisen und Konflikte in ihrer Nachbarschaft eigenständig zu bewältigen. Erste......