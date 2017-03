Zwei Millionen Menschen protestieren in Chile

Quelle: Reuters

Es waren die größten Demonstrationen in der Geschichte des südamerikanischen Landes. In 65 Städten protestierten Bürger zum nunmehr vierten Mal gegen Rentenbetrug. Die Milliardengewinne landen in den Händen Investment-Konzernen.

von Maria Müller, Montevideo Am vergangenen Sonntag haben in Chile erneut massenhafte Demonstrationen stattgefunden. Die aktuelle Bewegung gegen das private Rentensystem ist so groß wie keine andere Protestbewegung in dem südamerikanischen Land. Die Privatisierung der bis dahin öffentlichen Rentenkassen hatte noch.....