EXKLUSIV: „Stigmata – Die Wundmale Christi!“ – FAKT ODER FAKE?

Sie gehören zu den geheimnisvollsten und spektakulärsten Phänomene der christlichen Mystik:

Stigmata!

Die Wundmale Christi (blutende Wunden von Dornenkrone, Nägel in Hände und Füße, Lanzenstich in die Seite, die bei Menschen willkürlich auftreten).

Weltweit gab es in der Geschichte nur etwa 100 bis 300 Menschen, die behaupten, ihre Wunden kämen ganz von selbst; immer auch an den Stellen, an denen Jesus am Kreuz geblutet hat. Stigmata treten nur bei gläubigen Menschen auf, meist Katholiken. Der erste Stigmatisierte soll Franz von Assisi im 13. Jahrhundert gewesen sein.

Die Kirche steht dem Phänomen unentschlossen gegenüber. 13 Stigmatisierte wurden......