Chemiewaffen: Giftgas in Syrien

Chemiewaffen in Syrien: Giftgas in Form von Sarin, Chlorgas etc.. Die Al-Qaida-geführten und vom Westen gegen Syrien eingesetzten “Rebellen” begehen Giftgasangriffe auf syrische Bürger und Soldaten “einfach so” zur Kriegsführung oder – überwiegend – um in gemeinsamen False-Flag-Aktionen gemeinsam mit westlichen Medien, Lobbyisten und Politikern die syrische Regierung unter Assad des Giftgas-Kriegsverbrechens zu beschuldigen (obwohl ein solcher Einsatz gegen die eigene Bevölkerung – mal ganz abgesehen von moralischen Kategorien – der syrischen Regierung absolut nichts bringen würde). Beliebt bei den mit dem Westen verbündeten Jihadisten-“Rebellen” sind auch die meist von den Al-Qaida-White-Helmets fabrizierten und in unseren Medien als “die......

