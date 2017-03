Zum Buch "Sous nos yeux" (Vor unseren Augen) von Thierry Meyssan

Anlässlich der Veröffentlichung seines Buches "Sous nos yeux. Du 11 septembre à Donald Trump“ [Vor unseren Augen. Vom 11. September bis zu Donald Trump. Eine deutsche Übersetzung ist vorgesehen], gab Thierry Meyssan ein Interview per Internet.

Voltaire Netzwerk: Thierry Meyssan, Ihr neues Buch Sous nos yeux [Vor unseren Augen] ist gerade 10 Jahre nach dem vorherigen erschienen. Was ist das Thema, und warum haben Sie so lange gewartet?

Thierry Meyssan: Vor 16 Jahren prangerte ich den Staatsstreich vom 11. September an. Was ich damals spürte, hat tatsächlich stattgefunden: die Verantwortlichen für diese Operation erstellten einen permanenten Ausnahmezustand in den Vereinigten Staaten und haben sich an einer Reihe von imperialistischen Kriegen beteiligt. Viele Leute haben von diesem Buch nur die kurze Passage über das Attentat auf das Pentagon aufgegriffen, aber es ist ein Buch der politischen Wissenschaft, das man besser hätte ernst nehmen sollen.

Ich verstehe nicht, wenn mich Leute fragen ob ich immer noch „glaube“, was ich im Jahr 2002 geschrieben habe: Ich sehe es, ich erlebe es jeden Tag. Die politischen Wissenschaften sind empirische Wissenschaften: Man kann zwischen richtigen und falschen Hypothesen nur......