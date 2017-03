Trump: Uran-Deal/Russland und die Beziehung zu Clintons untersuchen! Geld aus Russland an Clinton-Stiftung?

Donald Trump hat aufgerufen die Verbindung der Clintons mit Russland zu untersuchen.

Der Präsident schrieb per Twitter.

Warum werden die Verbindungen der Clintons mit Russland nicht untersucht was der Deal von westlichem Uran nach Russland angeht?

Wir erinnern uns.....

Die "New York Times" berichtet, dass bei der Übernahme eines kanadischen Atomunternehmens Geld aus Russland in die Clinton-Stiftung geflossen sei soll.

Es war im Januar 2013, als die russische Atomenergie-Konzern Rosatom die kanadische Firma "Uranium One" übernahm, die mit ihren Uranminen-Zugang in vielen Ländern der Erde hat - unter anderem auch in die USA. Rosatom wurde dadurch zum größten Uranproduzenten. Doch bei dem Deal könnte nicht nur Russlands Präsident Wladimir Putin involviert gewesen sein, sondern auch die Clinton-Stiftung.

Laut diversen Quellen waren mehrere Führungskräfte der kanadischen Firma auch Unterstützer von Ex-US-Präsident Bill Clinton und seiner Familie. Da der Verkauf von Uran-Schürfrechten auch geopolitische Auswirkungen hat , musste der Deal vom Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) überprüft und auch abgesegnet werden. In dieser Überprüfung ist auch das Außenministerium involviert, und zu diesem Zeitpunkt saß da noch Hillary Clinton.

Die übernahmen von "Uranium One" erfolgte in mehreren Tranchen zwischen 2009 und 2013. Gleichzeitig soll es in dieser Zeit mehrere Spenden des Unternehmensvorsitzenden im Gesamtwert von mehr als 2,35 Millionen Dollar an die Clinton-Stiftung gegeben haben. Diese Spenden wurden von den Clintons nie öffentlich gemacht.