Sie wissen von George Soros, die Koch-Brüder, Rothschild – lernen Sie nun die Hedge-Fonds-Magnaten hinter Trump kennen

Der Name “Mercer“ klingt wahrscheinlich für Sie nicht vertraut, und dies aus gutem Grunde – Milliardär Hedgefonds-Manager Robert Mercer und seine Tochter Rebekah sind äußerst bemüht, außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung zu bleiben. Sie hatten großen Einfluss bei der Umgestaltung der amerikanischen politischen Landschaft, aber sie vermeiden es, mit den Medien zu reden, sprechen nur selten in der Öffentlichkeit, und führen ihre Arbeiten “im Schatten” aus. Dies ist das Vater-Tochter-Duo mit seinem Milliarden-Hedge-Fonds, das „die Grundlage für die Trump-“Revolution” gelegt hat“, so Steve Bannon.

“Unwiderlegbar, wenn Sie sich die Geldgeber in den vergangenen vier Jahren ansehen, haben sie die größte Einzelwirkung überhaupt gehabt, einschließlich der Kochs.”

Democracy Now sprach mit der Autorin beim The New Yorker, Jane Mayer, über ihren neuestes Artikel mit dem Titel “Der zurückgezogene Hedge-Fund Magnat hinter der Trump-Präsidentschaft: Wie Robert Mercer Amerikas Populisten-Aufstand ausgenutzt.....